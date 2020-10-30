Yavru ayılar Bursa’ya gönderildi

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Bolu’da 6 ay önce ormanlık alanda bulunan ve öksüz olduğu belirlenen erkek yavru ayı ile Kocaeli’de 7 ay önce ormanda gezen vatandaşlar tarafından bulunan dişi yavru ayı için Düzce’de yaşam alanı oluşturuldu. Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınan iki yavru ayıdan erkek olana Eftal, dişi olana Eftalya adı verildi. Bebek gibi bakılan yavru ayıların, özel yaşam parkurunda aylarca bakımı yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakılan Eftal ve Eftalya isimi yavru ayılar bakımlarına devam edilmesi ve rehabilitasyonlarının yapılması için Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Eftal ve Eftalya’nın bakım ve rehabilitasyonlarının sona ermesinin ardından önümüzdeki yıl Temmuz ayında doğaya salınması planlanıyor.