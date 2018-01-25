Haber: Aysun Beykoz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, yürütülen 2017 yılına ait hayvancılık desteklemeleri kapsamında İkinci Dönem Buzağı Desteklemesi ile Malak ve Anaç Manda Desteklemesi askı listeleri yayınlandı. 01.01.2017-01.09.2017 tarihleri arasında doğan (ilk 9 ay) buzağılar ve malaklarla İlgili askı listeleri 26 Ocak–05 Şubat 2018 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde ve köylerdeki muhtarlıklarda askıya çıkartılacak. Yetiştiricilerin bu tarihler arasında listeleri kontrol edip itirazlar için İl Müdürlüğüne ilgili belgeler (Aşı Makbuzları, Pasaportlar) ile müracaat etmeleri gerekmekte. Son müracaat tarihi 05 Şubat 2018 Pazartesi günü olup bu tarihten sonra itirazlar değerlendirilmeyecek.