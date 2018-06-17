Köylülerin yol kenarında amaçsızca dönüp durduğunu fark ettiği birkaç aylık olduğu anlaşılan karaca yavrusu koruma altına alındı. Köylüler önce karaca yavrusunun çevrede annesinin bulunabileceğini düşünerek uzaktan izlediklerini daha sonra ortalıkta bir anne karaca bulunmadığına kanaat getirdiklerini belirttiler. Yavrunun yalnız başına hayatta kalmasının mümkün olmadığından dolayı köylüler önce yavru karacayı beslediler daha sonrada yanlarına alarak DKMP İl Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiler. İl Müdürlüğüne teslim edilen karaca için kurumun resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Aladağlar'da yol kenarında annesini kaybettiğinden emin olan duyarlı köylüler tarafından bulunan Yavru Karaca veteriner hekimimiz tarafından kontrolleri yapılıp sağlıklı olduğu anlaşıldı. Bolu DKMP Ekiplerimiz karaca yavrusunu Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme sahası rehabilitasyon merkezine teslim etti. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.