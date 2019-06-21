Yavru kedi ağacın tepesine çıkınca!



Haber: Kasım ŞAHİN

Yaramaz yavru kedi hem hayvan severleri hem de itfaiyeyi harekete geçirdi. Gölyüzü kavşağı Hisar Taksi karşısındaki bir ağacın tepesine tırmanan yavru kediyi gören mahalle sakinlerinden hayvan sever Temel Erdem, kedinin aralıksız olarak bağırmasına seyirci kalmayarak hemen itfaiyeyi arayarak, mağdur olan kedinin kurtarılmasını istedi.

Bu talebe sessiz kalmayan itfaiye ekipleri kısa sürede ağaçta mahsur kalan yavru kedinin imdadına yetişerek, kısa bir sürede yaramaz yavruyu merdiven vasıtasıyla kurtararak, onunun annesine kavuşmasına yardımcı oldu. Hayvan sever Temel Erdem, itfaiyecilere yardımlarından dolayı teşekkür etti.