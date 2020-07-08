Yavru kediyi itfaiye kurtardı

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesi Yenimahalle’de ağaçta mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan Gerede Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal ettiler. Ağaca çıkarak mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, korktuğu için inemeyen kediyi önce sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra yavru kedi itfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınarak indirildi. Karnı doyurulan yavru kedi, Gerede Belediyesi geçici barınağında tedavisi ve bakımları yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakıldı. Vatandaşlar ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 12:32