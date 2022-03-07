Yavru kuzuya anne şefkati



Haber: C. Kutay Aykan

Paşaköy Mahallesinde yaşayan ve hobi olarak hayvancılıkla uğraşan Sabriye Karagöz'ün koyunlarından birisi geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Doğum yapan koyunun yavrusunu ahırda gözlemleyen Karagöz, kuzunun annesi tarafından sahiplenilmediğini ve emzirilmediğini fark etti. Karagöz, küçük doğan kuzunun diğer hayvanlar arasında ezilmemesi için evine getirdi. Karagöz, 'Kartopu' ismini verdiği kuzuya banyo yaptırdıktan sonra altını bezleyerek evinde bebek gibi bakmaya başladı. Evde yaşayanların maskotu haline gelen ve biberonla beslenen kuzu, kendi kendine bakabilecek hale geldiğinde diğer hayvanların yanına bırakılacak.

"EVDE BİZE EĞLENCE OLDU"

Kuzuya çocuk gibi baktığını söyleyen Sabriye Karagöz, "Hobi olarak baktığım 25-30 tane hayvanım var. Bunun da annesi yavruladı ama kabul etmedi. Diğer hayvanlar da kabul etmiyor. Eve getirdim, güzel bir banyo yaptırdım. Biberonla besliyorum, 10 gün evde duracak. Altına bezini de bağlıyorum. Bebek gibi bakıyorum, Maşallahı var. Annesi hiç emzirmedi. Doğduktan sonra 2 gün getirmemiştim. Bunu çiğnemesinler diye eve getirdim. Evde de bize eğlence oldu, çocuk gibi. Sabah altını alıyorum. 1 hafta sonra diğerlerinin yanına vereceğim" dedi.