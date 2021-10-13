Yavru tay özgürlüğüne kavuştu

Haber: Uğur Balaban

Bolu’da hafta sonlarında sıklıkla ziyaret ettiği At Yaylasında yavru taya yapılanlar yürekleri burktu. Merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylasına giden, duyarlı bir vatandaş, annesinden yeni doğmuş, göbek bağı bile daha düşmemiş olan yavru tayı ağaca iple bağlanmış bir şekilde buldu. Ancak tayı sevmeye giderken atın boynuna bağlı olan ipi görünce şaşkınlığa uğradı. Diğer atlar arazide gezinirken henüz daha yeni doğmuş yavru tay, boynundaki ipten dolayı zor hareket ediyordu. Duyarlı vatandaş, tayı ürkütmeden yanına yaklaşarak boynunda ki ipi çözdü. İp çözülür çözülmez yavru tay, koşarak annesini emmeye gitti. Özgürlüğüne kavuşan yavru tay, annesiyle koşup, oynadı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 12:54