Haber: BMA

KYK Bolu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çınaraltı Gençlik Söyleşileri programı AİBÜ’nün ev sahipliğinde devam ediyor. Program kapsamında düzenlenen “Asırlardır Sönmeyen Kandiller” söyleşisinde ünlü tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu AİBÜ öğrencileriyle buluştu. Kendine has üslubuyla tarihimize yön veren önemli şahsiyetlerin akıl hocalarını anlatan Bahadıroğlu önemli bilgiler verdi.

Moderatörlüğünü ünlü TV sunucusu Cansu Canan Özgen’in yaptığı söyleşide Bahadıroğlu, 6 bin yıla uzanan Türk tarihinde hiçbir zaman akıl hocalarından mahrum olmadığımızı, hükümdarların yanında mutlaka bilge kişilerin bulunduğunu vurgulayarak, “Unutmayalım, Akşemseddin gibi, Molla Fenari gibi, Aziz Mahmud Hüdai ve Ebu Suud Efendi gibi, Koçi Bey ve Şeyh Edebali gibi alimleri, hocaları yetiştiremeyen milletleri, Allah, sahte hocalarla terbiye eder” dedi.

Hükümdarların mürşitlerini anlatan sinevizyon gösterisi ve Ramazan Yumrutepe’nin kum sanatı performansının ardından söyleşi, konuklara hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.



