Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Mengen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 19. Olağan Genel Kurulu Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, BESOB Başkanı Tahir Gayret, mevcut Başkan Hakkı Yavuz ile çok sayıda STK, meslek örgütleri temsilcisi ve misafirler katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen Genel Kurulda tek aday olan Hakkı Yavuz yaptığı konuşmada, Genel Kurulun esnafa hayırlı olmasını dileyerek katılan herkese teşekkürlerini sundu. Görevde oldukları son 4 yıl içerisinde Yönetim Kurulu ile yürüttükleri faaliyetlere de değinen Yavuz konuşmasının devamında, “Yaptığımız çalışmalar süresi içinde bizlere maddi ve manevi olarak desteklerini esirgemeyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e, Federasyon Başkanımız Sayın Fevzi Apaydın’a, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret’e ve Genel Sekreteri Selhan Şimşek’e huzurlarınızda teşekkür ederiz. Ayrıca Genel Kurulumuz için yer tahsisi yapan Belediye Başkanımız Sayın Turhan Bulut’a da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, seçime tek liste ile giden Hakkı Yavuz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Hakkı Yavuz’un yönetimi ise şu isimlerden oluşuyor:

“Yönetim Kurulu: İsmail Çelik, Süleyman Altan, Mahmut Tonbul, Ramazan Akgün, Süleyman Tekin, Mustafa Okyay

Denetim Kurulu: Özdemir Gönoğlu, İbrahim Karaca, Adnan Menderes Öztürk”

