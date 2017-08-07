Haber: BMA

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların yoğun olarak kullandığı güzergahlar üzerinde yaya geçidi çizgilerini yeniliyor. Gerede Belediyesi tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlayan yaya geçidi çalışması Atatürk Bulvarı alt ve üst yol, H. Emin Efendi ve Turgut Özal Caddelerinde gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek sarı-beyaz renkte kompenantlı yol çizgi boyası ile boyanıyor.

Hemşehrilerimizin güvenli olarak yolun karşına geçmesi için şehrin muhtelif yerlerinde boyama çalışması başlatıldığını dile getiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Kışın ve yazın hava şartlarından etkilenen, boyaları silindiği için yaya geçidi olduğu tam olarak anlaşılmayan ve yıpranan yaya geçitleri ekipler tarafından boyanmaya devam ediyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına girip çıkmasını sağlayan, hemşehrilerimizin karşıdan karşıya geçişlerinde önemli rol oynayan çizgiler, yıprandığı için yeniden boyandı. Ekiplerimiz çalışmalarını planlama doğrultusunda şehir merkezi genelinde gerçekleştirecekler” dedi.

Yetkililer yapılan çalışmalarla, şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.