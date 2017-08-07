banner133

banner128

banner101

07 Ağustos 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yaya geçidi çizgileri boyanıyor

    Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlar başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerindeki kavşaklarda yaya çizgilerini yenileniyor.

    07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:46
    Bu haber 39 kez okundu
    Yaya geçidi çizgileri boyanıyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yayaların yoğun olarak kullandığı güzergahlar üzerinde yaya geçidi çizgilerini yeniliyor. Gerede Belediyesi tarafından trafik akış güvenliği ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlayan yaya geçidi çalışması Atatürk Bulvarı alt ve üst yol, H. Emin Efendi ve Turgut Özal Caddelerinde gerçekleştirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından yaya çizgileri belirgin hale getirilerek sürücülerin erken fark etmeleri, yayaların ise can ve mal güvenliğinin sağlanması hedeflenen çalışmalarda yaya geçitleri dayanıklılığı yüksek sarı-beyaz renkte kompenantlı yol çizgi boyası ile boyanıyor.

    Hemşehrilerimizin güvenli olarak yolun karşına geçmesi için şehrin muhtelif yerlerinde boyama çalışması başlatıldığını dile getiren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Kışın ve yazın hava şartlarından etkilenen, boyaları silindiği için yaya geçidi olduğu tam olarak anlaşılmayan ve yıpranan yaya geçitleri ekipler tarafından boyanmaya devam ediyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına girip çıkmasını sağlayan, hemşehrilerimizin karşıdan karşıya geçişlerinde önemli rol oynayan çizgiler, yıprandığı için yeniden boyandı. Ekiplerimiz çalışmalarını planlama doğrultusunda şehir merkezi genelinde gerçekleştirecekler” dedi.

    Yetkililer yapılan çalışmalarla, şehir içindeki trafik akışının daha uygun hale getirilmesi ve vatandaşların trafik kuralları içinde daha rahat hareket etmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Zabıta, Müdürlüğüne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nikah Karmaşası
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Altın Karınca Projesi
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( VI )
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu AKLINDA BİR ŞEY YOKSA YÜREĞİNE BAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Kimse yorulmamış ki
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Turizm’de Yükselen Değer Bolu
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Kayseri”li “OZAN YUSUF KARABUDAK”Usta’dan Bolululara(2)…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Köprübaşı
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TAŞLAR
  • Suat Tosun Suat Tosun MANGAL MANGAL OVADA KAL !
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş AKKUŞ’UN GÜRGENLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “ALAMANYA”
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Müftü Kendini Mengen’in Sahibi Sanıyor!
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Bolu'nun farkında olmadığı dostları
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversite Olarak Layık Olduğumuz Yerde Değiliz
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Yeni yuva kuranlara mutluluklarının daim olması dileğiyle
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLU BELEDİYESPOR BASKETBOL - 1
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124