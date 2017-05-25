Haber: Esra Öztürk

Olay öğle saatlerinde Bolu Karamanlı Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Atatürk Stadyumu istikametinde hızlı bir şekilde seyreden 14 AJ 390 plakalı aracın şoförü Mesut Uğur, yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasını aracın ön camına çarpan kadına 112 Acil ekipleri hemen müdahale etti.

Kadın beyin travması şüphesi ile Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“BEN NE YAPABİLİRİM”

Yaşlı kadına çarpan Uğur, kaza sonrası vatandaşlarla tartıştı. Vatandaşların “Burası otoban değil neden bu kadar süratli gidiyorsun?” tepkisine Uğur, “Ben ne yapabilirim? Normal hızımla gidiyordum. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.