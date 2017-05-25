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25 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Yaya geçidi dinlemedi vurdu

    Bolu Karamanlı Mahallesi Hastane Caddesi’nde, Atatürk Stadyumu’na doğru seyreden 14 AJ 390 plakalı aracın şoförü Mesut Uğur yaya geçidi üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 12:33
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    Yaya geçidi dinlemedi vurdu

    Haber: Esra Öztürk

    Olay öğle saatlerinde Bolu Karamanlı Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Atatürk Stadyumu istikametinde hızlı bir şekilde seyreden 14 AJ 390 plakalı aracın şoförü Mesut Uğur, yaya geçidi üzerinde karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafasını aracın ön camına çarpan kadına 112 Acil ekipleri hemen müdahale etti.

    Kadın beyin travması şüphesi ile Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    “BEN NE YAPABİLİRİM”

    Yaşlı kadına çarpan Uğur, kaza sonrası vatandaşlarla tartıştı. Vatandaşların “Burası otoban değil neden bu kadar süratli gidiyorsun?” tepkisine Uğur, “Ben ne yapabilirim? Normal hızımla gidiyordum. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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