Yaya geçidinde beklenmedik kaza

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Yüksek Lisans öğrencisi S.B.’nin aracıyla üniversiteye doğru gittiği sırada meydana geldi. 14 GJ 244 plakalı aracıyla yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için duran S.B.’nin kullandığı araca Mustafa Taşkın idaresindeki 14 LE 202 plakalı işçi servisi arkadan sert bir şekilde çarptı. S.B.’nin aracı çarpmanın etkisiyle savrulurken araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmaması herkesi sevindiren durum oldu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.