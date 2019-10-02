Haber: Volkan Yılmaz

26 Ekim 2018 tarihinde Karayolları Trafik Kanunu’nun 74.maddesinde yapılan değişiklikle sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar hükmü getirildi. Bu yasal düzenleme ile yaya güvenliğini sağlamak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde “Yaya Güvenliği Nöbetçisiyiz” sloganıyla yaya geçidi nöbeti farkındalık etkinliği düzenlendi.

Valilik kavşağında düzenlenen etkinliğe Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile daire müdürleri katıldı. Öğrencilerin pankartlarla ve düdüklerle sürücüleri uyardığı etkinlikte, Bolu Valisi Ahmet Ümit ise yayalara yol veren duyarlı sürücülere karanfil ve çikolata ikram etti.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali Ahmet Ümit; “Yaya geçidi nöbeti farkındalık etkinliğini yapacağız. Şehir merkezinde 37 yaya geçidinde toplamda 209 personel, ilçelerimizde 11 noktada ve 68 personel ile il genelinde farkındalık eğitimi adı altında bir çalışma yapacağız. Amacımız yayalara karşı daha saygılı olunmasını sağlamak aynı zamanda trafik kazalarını da sıfıra indirmek. Bu programı yapan İçişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yayalara karşı olan saygıda çok ciddi bir şekilde ilimizde bir değişiklik oldu. Bolululara teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın en güzel uygulandığı illerin birinde yaşıyoruz” dedi.

Yayalara yol veren sürücülere Vali Ümit ile Belediye Başkanı Özcan tarafından tek tek kırmızı karanfil ile çikolata verildi. Uygulamanın çok güzel olduğunu vurgulayan sürücüler, “Böylesine güzel bir uygulamayı destekliyoruz. Biz sürücüler olarak öncelik hakkının yayalara ait olduğunu şimdi daha iyi anladık. Kurallara da uyacağız” diyerek teşekkür ettiler. Ayrıca sürücülere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.