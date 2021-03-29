Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı. Paylaşımlar merak uyandırırken "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" mesajının nedeni ortaya çıktı. 30 Mart'ta trafikte öncelik verilmesi için "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulamasının yapılacağı öğrenildi. Konuyla ilgili 81 ile yazı gönderildi.

VALİLİK VE ANITPARK KAVŞAĞI’NDA KIRMIZI ÇİZGİ ETKİNLİĞİ

Gönderilen yazı kapsamında ilimiz Bolu’da da “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliğinin gerçekleştirileceği açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ‘sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar’ hükmü getirilmiştir. Anılan yasal düzenleme ile yaya güvenliğini sağlamak üzere ‘Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetçisi olduğunu göstermek’ amacıyla başta okullarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ sloganıyla 30 Mart 2021 Salı günü 12:00-15:00 saatleri arasında tüm il ve ilçelerimizde Mülki Amirlerimizin ve Sıralı Birim Amirlerinin katılımıyla yaya geçitlerinde ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.