Yayaya saygısızlık yapan sürücü cezalandırıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

PTT Caddesi üzerinde çocukları ile karşıdan karşıya geçen bir babanın, cadde üzerinde seyreden bir arabadaki şahıslar tarafından darp edilmesi kameralara yansımış ve habere gazetemizde yer vermiştik. Ulusal medyada da büyük yankı uyandıran ve kamuoyunun tepkisini çeken olay sonrası Bolu Valiliği yazılı bir basın açıklaması yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “06.10.2019 günü İzzet Baysal Caddesi’nde meydana gelen ve bir internet haber sitesinde ‘hem yol vermediler, hem çocukları önünde dövdüler’ şeklinde yer alan ‘kasten yaralama-tehdit-hakaret’ olayının failleri aynı gün yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında Bolu Valiliği şu bilgilere yer verdi: “Araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/a (araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesi ve 61/c (Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek) maddelerinden trafik para cezası uygulanmıştır.

İKMALEN İŞLEM YAPILARAK SERBEST BIRAKILMIŞ

06.10.2019 günü saat:13.10 sıralarında İlimiz Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi İNG Bank önünde meydana gelen 'kasten yaralama-tehdit-hakaret' olayı ile ilgili olarak; Bahse konu cadde üzerinde ailesi ile birlikte yaya olarak yolun karşısına geçen N.U. isimli şahıs cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 ... plakalı beyaz renkli araçtan yol istediğini, araç sürücüsünün kendisine laf attığını ve devamında tartışma çıktığını, aracın içerinde bulunan 2 şahsın kendisini darp ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduklarını 155 Hattını arayarak görevlilerimize beyan etmiş, olayla ilgili şahsın Polis Merkezinde müracaatı alınmış, olaya karışan şahıslar olay günü Polis Merkezinde 'müşteki şüpheli' sıfatıyla ikmalen işlem yapılarak serbest bırakılmıştır.

218 TL İDARİ PARA CEZASI

Olayla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, 34… plakalı beyaz renkli araç sahibine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 73/a (Araçları Kamunun Rahat ve Huzurunu bozacak veya Kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesi ve 61/c (Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek) maddelerinden toplamda 218 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 12:09