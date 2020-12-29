Yayaya yol vermeyen cezayı yedi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaya geçidi denetimi yaptı. Denetimler esnasında yayaya yol vermeyen, emniyet kemeri takmayan, ters yönde seyreden araç sürücülerine para cezaları kesildi. Yaya önceliğine dikkat eden sürücülere ise ekipler, kurallara uydukları için teşekkür etti.

Yaya geçidinde geçen bir kişiye yol vermeyen motorlu sürücüye 598 TL para cezası kesildi. Ayrıca emniyet kemerini takmayan iki sürücüye de 132’şer TL ceza uygulandı. Trafik işaret ve levhalarına uymayan bir sürücüye ise 132 TL para cezası kesildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 16:51