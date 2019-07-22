Yayla Bayramına Siyasilerden Büyük İlgi

Beş köyün yaylaları tarafından ortaklaşa düzenlenen Ardıç Tepe Yayla Bayramı'na AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'da katıldı.

Yayla Bayramına Siyasilerden Büyük İlgi

Haber: Aysun Beykoz

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ardıç Tepe Yayla Bayramı'na bu sene de katılım fazla oldu. Beş köyün ortaklaşa düzenlediği yayla bayramına vatandaşların yanı sıra siyasiler de büyük ilgi gösterdi. Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yayla bayramında vatandaşlarla bir araya geldi.

Doğaseverler de bayram etkinliğine katıldı

Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 12 km’lik Ardıç Tepe Yayla Bayramı yürüyüşüne katılan 34 doğasever, 1465 rakımlı Sinnecik mevkiinde başlayan, 6 km’lik tırmanma sonrası, 1850 rakımlı Ardıç Tepe'deki yayla bayramına katıldı.

“Geleneği sürdürmeye çalışıyoruz”

Ardıç Tepe Yayla bayramı etkinliğini düzenleyen köylerin arasında bulunan Ketenler Köyü Muhtarı Fikret Özen açıklamalarda bulundu. Yıllardır süren bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Özen “Ardıç Tepe Yayla Bayramı tam bir asırlık gelenek. Atalarımızın yüzyıllardır yaşatmış oldukları bu güzel geleneği, bizlerde sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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