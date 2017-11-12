Haber: Semih Baykal

Yangın Gerede İlçesi Belik Yaylasında meydana geldi. İddaya göre Halim Fici adlı vatandaşa ait olduğu evin oraya avcılar geldi. Havanın soğuk olması nedeniyle avcılar ısınmak için ateş yaktı. Yakılan ateşten çıkan kıvılcımlar Fici’ye ait eve sıçradı. Ahşap ev sıçrayan kıvılcımlardan dolayı bir anda alev aldı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler hemen Gerede İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.