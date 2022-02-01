Yayla evinde suçüstü yakalandı

Bolu'da, kış aylarında yayla evlerinde hiç kimsenin olmasını fırsat bilerek bu evlere girerek hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalanan şahıs Savcılığa sevk edildi.

Yayla evinde suçüstü yakalandı


Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Bakırlı köyü yaylasında, kış aylarında evlerde kimsenin olmamasını fırsata çevirip evlere giren bir şahsın olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaylada düzenledikleri operasyonda girdiği 2 evden elektronik ve değerli eşyalar çalan G.D. isimli şahıs 3'üncü eve girdiği sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan G.D., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli Savcılığa sevk edildi.

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