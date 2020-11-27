Yayla sakinleri yıkıma tepkili

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde Merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı şikayetleri üzerine harekete geçen Bolu Valiliği, kaçak yapıların ve çitlerin kaldırılması için belirlenen bölgelerde jandarma eşliğinde çalışmalara başladı. Vali Ümit, yaylalardaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış, ruhsatsız yapılan ev ve benzeri kaçak yapıların yıkılacağını söyledi. Vali Ümit ayrıca, “Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek” dedi.

YAYLA SAKİNLERİ VALİLİĞE GELDİ

Yaylalarda yıkım devam ederken yayla sakini yaklaşık 100 kişilik bir grup Bolu Valisi Ahmet Ümit ile görüşmek üzere Valilik önüne geldi. Haksızlığa uğradıklarını ifade eden grup Vali Ümit ile görüşmek için uzun süre bekledi. Vali Ahmet Ümit, Cuma namazı sonrasında makamına geçerek muhtarlardan oluşan temsilcilerle görüştü.