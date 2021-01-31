Yayla statüsü kaldırılan yerler ayağa kalktı

Haber: Aysun Beykoz

Kararnameye tepki gösteren Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak, yaylalara yönelik bu kararın maden, enerji şirketleri yanında turizm şirketlerine yeni alan açma anlamına geldiğini ifade etti. CHP'nin Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yaptığı açıklamada yaylaların imara açılacağı uyarısında bulundu. TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise “Hem hayvancılık hem de yayla kültürü yok olacak” dedi.

ÜÇ İLDE 15 YAYLA

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla yayla alanı olarak belirlenen alanların statülerinin kaldırıldı. Yayla statüsünden çıkarılan alanlar şunlar: Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar Bolu: Göllü Ören, Yaylabeli, Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2

YANDAŞIN CEBİ DOLACAK

Cumhurbaşkanı kararını eleştiren CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bu durumu “AKP zihnimizle dalga geçiyor. Ormanı yayla yaptı, yaylayı beton etti, şimdi tekrar ormana çevirdi. İşte Erdoğan’ın çevreciliği bu” diye değerlendirdi. 2013 yılında bu alanlar orman iken yayla statüsü getirildiğini aktaran Öztunç, "şimdi de yayla statüsü kararını kaldırdıkları için, bu alanlar tekrar orman statüsüne alınmış oldu. Bu arada, imar barışı nedeniyle yaylalar yayla olmaktan da çıkarıldı. AKP bir sonraki hamlesinde, buralarda kentsel dönüşüme giderek, yaylaları TOKİ eliyle talan edecek. İmar barışı kapsamında yurttaşlardan toplanan yapı kayıt belgesi ücretleri bu kentsel dönüşümün masrafı olarak, yandaş müteahhitlerin cebine doldurulacak” dedi.

YAYLA YOK OLACAK

Konuya ilişkin konuştuğumuz TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise şunları söyledi:

"2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla burayı yayla ilan etme ile 2021'de yayla statüsünü kaldırmak ne anlam ifade ediyor? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. 8 yılda ne değişti? Bu karardan sonra buralar imara açılabilecek, dolayısıyla yayla statüsü gereği hayvancılığın iyice dışlandığı, çayırlarımızın, meralarımızın turizme sanayiye, enerji yatırımlarına açıldığı bir ortamda hem hayvancılık açısından olumsuz bir gelişme yaşanacak hem yayla kültürünün yok olması gündeme gelecek. Hem de buralar imara açılarak belli kişilere yeni rant kapısı olacak. Rant dayalı imar planları ülkemizin doğal güzelliklerini yerli ve yabancı sermayenin buraya girmesinin, yerleşmesini ön aşaması olacak. Biz yasal yollar dahil olmak üzere konuyu inceleyip en kısa zamanda gerekli açıklamaları ve hukuk mücadelesini başlatacağız."

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 12:48