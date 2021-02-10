Haber: Erdal Tanrıverdi

Son dönemde kamuoyunda sık sık tartışma konusu haline gelen yaylalar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Mengen üyesi Eyüp Beşli ile Kıbrıscık üyesi Alaattin Karadoğan açıklama yaptılar.

BEŞLİ: “HAYVANCILIK BİTMİŞTİR”

Yaylaların Bolu için değerli bir konu olduğuna dikkat çeken Eyüp Beşli, “Yaylalar, bir kısmı yayla evlerinin 5’in 6’nın altına düştüğü gerekçesiyle yayla statüsünden çıkarıldı. Vali Bey’in açıklamış olduğu, basında çıkan yazıyı okudum. ‘Birkaç yıl içerisinde yaylada ikamet eden kişiler olmadığı için yaylalar yayla statüsünden çıkmıştır’ diye bir açıklamada bulundu. Yapmış olduğu bu açıklama ülkemizde hayvancılığın ne noktada olduğunu açık açık göstermektedir. Hayvancılık bitmiştir. Biz hayvancılığa değer vermediğimiz süre içerisinde bu iki tane yaylayı değil, daha birçok yayla, yayla statüsünden çıkacaktır. Yaylalar statüden çıktıktan sonra ormana devrediliyor. Bizim burada asıl endişemiz ormana devredildikten sonra imara açılıp açılmadığıdır. Vali Bey diyor ki; imara açılmayacak. Bugün imara açılıp açılmayacağı hiçbir idarecinin yetkisinde değildir” dedi.

“YAYLACILIĞIN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bir tek kararname ile bir gecede belirtilen bölgelerin imara açılabileceğini belirten Beşli açıklamasında ayrıca, “Kararname geldikten sonra Vali Bey’in yapacağı bir şey de yok. Bakın burada bir gecede iki tane yaylamız gitti. Buradaki vatandaşın tepkisi çoğaldı ve çoğalacaktır, artacaktır. Sesimizi çıkarmazsak bu çoğalarak artacaktır. Hayvancılığı bitirdiler. Yaylasız hayvancılık yapılamaz. Mutlaka bu hayvancılığı yapan vatandaşımızın, köylümüzün yaylası olması lazım. 1 kilo yemin fiyatından haberi yok mu? Bu yaylacılığı yok edenlerin. Bir balya saman fiyatı 100 TL’ye dayanmış. Yaylaya çıkamayacak, yem alacak parası yok, ne yapacak bu hayvancılıkla uğraşanlar? Biz bu yaylacılığın sonuna kadar takipçisi olacağız. O yaylaların tekrar hayvancılık yapanların hayvancılık yapabilmeleri adına yerleşim yeri olarak kalmasını sağlamak için gereken mücadeleyi vereceğiz” diye konuştu.

KARADOĞAN: “İHALE BİZİM 4 TANE YAYLAMIZI KAPSIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar ile Mudurnu ilçesindeki iki tane yaylanın yayla statüsünden çıkarıldığını hatırlatan Alaattin Karadoğan ise, “Önümüzde, Köroğlu Dağları Turizm Master Planı bu yıl için ihaleye çıkacak. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu Valiliği’ne 1 milyon TL gönderdiğini söyledi. Miktarın 15 milyon TL olduğu biliniyor. Bu ihaleye, bizim 4 tane yaylamızı kapsıyor. Köroğlu Dağları Master Planı olarak 51 bin hektar alan içerisinde; Deveören Yaylası, Nadas Yaylası, Bölücekkaya Yaylası ve Karadoğan Yaylası bulunuyor. Nereden bakarsanız bakın, Mudurnu yaylaları için çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; yaylada 5 kişi oturmazsa, yayla vasfını kaybetmiş gözüyle bakılıyor. Sürekli göç veren bir Kıbrıscık’ta, bir yaylada iki tane hayvancılık yapan varsa, bu yayla vasfını kaybetmiş mi olacak?” ifadelerini kullandı.

“ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın, yörenin muhtarlarının, yöre halkının ve belediyelerin görüşlerine başvurulmadan çıkacak olan Turizm Master Planını asla kabul etmeyeceklerinin altını çizen Karadoğan ayrıca, “Daha önce yapıldığı gibi bizim yaylalarımız da, Türkiye’de örneklerini çok kez gördüğümüz gibi; birilerine peşkeş çekilmek isteniyor. Biz, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıscık yoğun göç veren bir ilçemiz. Özellikle hayvancılığı üretmek adına bu yayları yaşatmak yerine baltalamış oluyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 22:03