Yaylada bekçili önlem

Haber: G. Deniz Bakır

Kış döneminde boş kalan yayla evlerinde, yaşanan hırsızlık olayları köylüyü canından bezdirdi.

Hırsızlık olaylarının en çok yaşandığı yaylalardan birisi olan Çamyayla Köyü Yaylasında köy sakinleri enteresan önlemler aldı. Zaman zaman hurdalık eşyaların, elektronik aletlerin, sobaların, kapıların çalındığını söyleyen köy halkı, çeşitli tedbirler almaya başladı. Yaylanın girişine güvenlik kamerası koyan köylüler yaylayı 24 saat kamerayla izlemeye başladı. Yaylanın girişinde bekçi görevlendiren köylüler, caydırıcı olsun diye yaylanın girişine bir de bekçi tabelası koydu.

Şubat’ta boş kalan evlerin güvenliğinden sorumlu tutulan bekçi, yayla giriş çıkışlarını taş ve ağaç kütüklerle kapatarak korumaya aldı. Yola koyduğu taşlar ve devirdiği ağaç kütüğü önünde poz veren yayla bekçisi geceleri yayla içerisinde devriye gezdiğini söyledi.