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02 Şubat 2018 Cuma
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    • Yaylada mahsur kaldılar

    Düzce’nin Sinekli Yaylasından Abant Tabiat Parkına orman içi yollardan gitmek isteyen 5 araç ve içindeki 12 kişi Abant’a 5 kilometre kala kara saplanarak mahsur kaldı. İlerleyemeyen tabiat severler telefonla yardım istedi.

    02 Şubat 2018 Cuma 09:25
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    Yaylada mahsur kaldılar
    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu ile Düzce sınırları içinde yer alan Sinekli Yaylası’na gezmek için giden 5 araçlı 12 kişilik arkadaş grubu Abant kesimine yakın bölgede yoğun kardan dolayı mahsur kaldı. Düzce Safari Off Road (DÜSOF) Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak’tan yardım isteyen grubun imdadına saatin geç olmasına rağmen kendi off road aracıyla Albayrak gitti. Yanında götürdüğü kesim motoru ile araçların çıkmasını engelleyen ağaçları kesen Albayrak araçları birbirine bağlayıp çekmeye başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca çekilen araçlardan birinin arıza yapması nedeniyle Albayrak’ın kendi donanımlı aracı da çekmeye yetmedi. Samandere Köyü’nden çağırılan vinçli traktör yardımı ile arıza yapan araç da çekildi. Gece saatlerinde başlayarak öğle saatlerine kadar devam eden kurtarma çalışmaları sonunda yaylada mahsur kalan Yakup Alkan, Gültekin Durmazoğlu, Sıtkı Veli, Enes Yaman, Ayhan Osmanoğlu, Hilmi Yaman, Ümit Yiğit, İrfan Yiğit, Berkay Kuyumcu, İsmail Keten ve iki kişi daha kurtarıldı.

    Anahtar Kelimeler: Düzce’nin, Sinekli, Yaylasından, Abant, Tabiat

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