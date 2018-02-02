Haber: Gönül Olutürk

Bolu ile Düzce sınırları içinde yer alan Sinekli Yaylası’na gezmek için giden 5 araçlı 12 kişilik arkadaş grubu Abant kesimine yakın bölgede yoğun kardan dolayı mahsur kaldı. Düzce Safari Off Road (DÜSOF) Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak’tan yardım isteyen grubun imdadına saatin geç olmasına rağmen kendi off road aracıyla Albayrak gitti. Yanında götürdüğü kesim motoru ile araçların çıkmasını engelleyen ağaçları kesen Albayrak araçları birbirine bağlayıp çekmeye başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca çekilen araçlardan birinin arıza yapması nedeniyle Albayrak’ın kendi donanımlı aracı da çekmeye yetmedi. Samandere Köyü’nden çağırılan vinçli traktör yardımı ile arıza yapan araç da çekildi. Gece saatlerinde başlayarak öğle saatlerine kadar devam eden kurtarma çalışmaları sonunda yaylada mahsur kalan Yakup Alkan, Gültekin Durmazoğlu, Sıtkı Veli, Enes Yaman, Ayhan Osmanoğlu, Hilmi Yaman, Ümit Yiğit, İrfan Yiğit, Berkay Kuyumcu, İsmail Keten ve iki kişi daha kurtarıldı.