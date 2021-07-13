​​​​​​​Yaylalar çöplük oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaz boyunca insanların piknik için gittiği yaylaların iç acıtıcı durumu da ortaya çıkmaya başladı.

Yayla mevsimi ile beraber hayvanlarını yaylaya çıkaran hayvan sahipleri ve piknik için gittikleri hemen hemen tüm mesire alanları atılan çöplerle, adeta çöplük alanına döndü.

İnsan sağlığını da tehlikeye sokuyor

Özelikle Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesinde bulunan Pürenli yaylası adeta çöplüğe döndü.

Yol kenarında bulunan çöp konteynırları ve çevresinde atılan çöp yığınları hastalıklara da davet çıkartıyor.

İnsanların piknik için gittikleri yaylalarda yaz boyunca ormanın içerisinde attıkları çöpler sağlık açısından tehlike oluştururken, görüntü olarak da büyük bir çevre kirliliğine neden oluyor.

İlimizin birçok yaylasında aynı çevre kirliği dikkat çekiyor.

Duyarlı olmaya davet ettiler

Yaz boyunca, yaylalarda piknik yapan ve dinlenmek için yaylaları tercih eden vatandaşlar, poşetleri ve içki şişelerini gelişi güzel etrafa atmaktan çekinmeyerek büyük bir doğa katliamına neden oldular. Belediyeler ve Özel İdare yetkilileri de duyarlılık göstermeyerek çöpleri toplamayınca bir çok yaylada çöp yığınları oluştu. Çöp yığınlarını gören birçok duyarlı vatandaş tepkilerini dile getirirken; “Bu çöpleri ormanın içerisine atanlar insan olamaz. Bu güzelim doğa nasıl böylesine kirletilir anlamış değiliz. Hadi bunlar insan değil çöpleri atmışlar, yetkililer bu konuda neden duyarlılık göstermiyorlar. Bu yaylalar ve doğa hepimizin ve sahip çıkıp korumamız gerekiyor” ifadelerine yer verdiler.