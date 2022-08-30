Yaylalar doğa tutkunlarını ağırlamayı bekliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan Düzce'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir kısmı Bolu sınırlarında bulunan 1400 rakımlı Pürenli ile Gölyaka ilçesindeki Balıklı yaylaları, kamp yasağı olduğu için az sayıda günübirlik ziyaretçiyi ağırlıyor. Yeşilin birçok tonunu bünyesinde barındıran yaylalar, doğası ve gölleriyle misafirlerine kartpostallık manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylalarda zaman zaman yaz yağmurları ve sis de etkili oluyor. Koyun sürüleriyle şenlenen yaylalar, daha fazla doğa tutkununu ağırlamayı bekliyor.