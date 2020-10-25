Yaylalar parsel parsel satıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesine ait ilçedeki Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 50 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler geçtiğimiz hafta içi Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri alınarak encümen huzurunda yapıldı. Katılım oldukça yüksek olduğu ihalede satışa sunulan 50 parselin 46’sı satıldı. İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.