Yaylalar parsel parsel satıldı

Mülkiyeti Gerede Belediyesi’ne ait Belediye tarafından satışa çıkarılan 3 Şehir Yaylasında satışlar tamamlandı.

Yaylalar parsel parsel satıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesine ait ilçedeki Bucak, Hasbeyler ve Rumşah Yaylarında bulunan toplam 50 parsel ihale ile satışa sunuldu. İhaleler geçtiğimiz hafta içi Gerede Belediyesi Meclis Salonunda Covid-19 tedbirleri alınarak encümen huzurunda yapıldı. Katılım oldukça yüksek olduğu ihalede satışa sunulan 50 parselin 46’sı satıldı. İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirildi. Satın alınan parsellerin ihale süreci tamamlandığında hak sahiplerine tapu devirleri gerçekleştirilecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’ya 24 yeni doktor atanacak
Bolu’ya 24 yeni doktor atanacak
  1. Bolu

banner128