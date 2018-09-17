Haber: Aysun Beykoz
İlimiz genelinde yapılacak 20 Eylül tarihinde yapılacak elektrik kesintisi ise şöyle olacak:
20.09.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Göynük ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Aksaklar Köyü, Karaaliler Köyü, Tekirler Köyü, Dağşeyhleri Köyü, Güneyçalıca Köyü, Çapar Köyü, Ceylanlı Köyü,
20.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:30 ile 15:30 arasında Çaygökpınar Yaylası, Ovadüzü Yaylası,Vakıfgeçitveren Yaylası,Çıkınlar Yaylası,Demirciler Yaylası,Aşağı Soku Yaylası,Kartal Orman Deposu,Çamyayla Yaylası,Karacasu Yaylası,Sultanbey Yaylası,Şerif Yüksel Yaylası,Büyükberk Yaylası,Küçükberk Yaylası,Özcan Alabalık Tesisleri,Göksu Mesire Alanı,Aladağ İzcilik Kampı,Aladağ Kamp Merkezi,Mountrain,Seben İlçesi ,Kızık Yaylası ,Kuzgölcük Yaylası,Kuzgölcük Dereceören Mah.,Taşlı Yayla Orman İşletme,Kozyaka Yaylası,Korucuk Yaylası,Değirmenkaya Yaylası,Nimetli Yaylası,Akçakirse Yaylası,Solaklar Yaylası,Nimetli Yaylası (BH1046)
20.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ümitköy Köyü.
İlbilge; “Siyasi bir baskı yapmadım”
Turkuvaz Eğitim Kurumları yeni eğitim öğretime...
Örnekbaş“Başarılı bir eğitim öğretim...
Yaylalarda elektrik kesilecek!
Enerji Hatlarında Dronlu çalışma
Tarihi panayırın ilk etabı tamamlandı
Elleriyle sokak kedisine su içirdi
Ertozan, “Eğitim kalitesinde 99. sıradayız”...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!