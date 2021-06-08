Yaylalarda parseller satılacak   

Haber: BMA

Gerede ilçesinde bulunan Bucak, Hasbeyler, Rumşah ve Seviller Yaylarında bulunan toplam 62 parsel ihale ile satışa sunulacak. İlk olarak 22.06.2021 Salı günü Bucak Yaylası için 25 parselin satış ihaleleri 14.00’da başlayıp, 18.00’da sona erecek. 23.06.2021 Çarşamba günü Bucak Yaylasından 12; Hasbeyler Yaylasından 13 parselin satışları; 14.00’da başlayıp, 18:00’da sona erecek. Rumşah Yaylası’ndan 9 parselin satışı ve Seviller Yaylasından 3 parselin satışı 24.06.2021 Perşembe günü 14:00’da başlayacak ve 15:50’de sona erecek. Satış ihaleleri Gerede Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri en geç ihalelerin yapılacağı günlerin son başvuru saati olan 12.00’a kadar Gerede Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait; Şartname ve ekler hakkında bilgi almak isteyenler Gerede Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edebilir.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

İstekliler satılacak taşınmazların ihale bedelini peşin ödeyebileceği gibi, talep etmesi halinde %25’i peşin geri kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle aylık taksitlerle en fazla 5 eşit taksitle ödeyebilecekler