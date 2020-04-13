Yaylalarda "renk cümbüşü" yaşanıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki, Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yakınlarında yer alan Sarıalan Yaylası'nda karın erimesiyle baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı. Papatyalar ve sarı renkli çiğdemler, yaylalara ayrı bir güzellik kattı.

SARIALAN YAYLASI'NDA SESSİZLİK HAKİM

Öte yandan her yıl nisan ayında tatilcilerin uğrak mekanı Sarıalan Yaylası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakim. Kış mevsimi süresince kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde ise karlar erimeye devam ediyor.