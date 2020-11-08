Yaylaları karış karış gezdiler

Haber: Volkan Yılmaz

Doğasever yürüyüş tutkunları bu hafta Aladağ yaylalarında yürüyüş gerçekleştirdi. Muhammet Tarhan ve Okan Can'ın organize ettikleri 18.04 kilometrelik dört yayla yürüyüşü, 10 doğaseverin katılımıyla gerçekleşti. Adya Butik Otel'in bulunduğu 1346 rakımda saat 09.40'da başlayan yürüyüş, Kızık -Berk-Çayırköy ve Kuzgölcük yaylalarını kapsarken, bol bol dikenli tel ve su ve dere geçişli oldu. 1346 rakımdan 1428 rakıma tırmanıp 1318 rakıma kadar iniş yapılan 18.04 kilometrelik dört yayla yürüyüşü, saat 16.35'te başlangıç noktasında son buldu.

Kızık-Berk-Çayırköy ve Kuzgölcük yaylalarını kapsayan Dört Yayla Yürüyüşüne, meralardaki dikenli tel çitleri ve su ve dere geçişleri renk kattı. Dikenli tel ve su geçişlerinde yardımlaşma ön plana çıkarken, özellikle Çayırköy Yaylası'nı çeviren kalem gibi düzgün 20-25 metre boylarındaki sarıçam ormanlarının güzelliği, yürüyüşe katılan 10 doğaseveri hayran bıraktı.