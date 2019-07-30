Yaz aylarında sıvı alımına dikkat

Haber: Birol Ertunç

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde sıcak havalarda sıvı alımına dikkat çekmek için poliklinikte erik kompostosu dağıtıldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastane’sinin bahçesinde yetişen eriklerden komposto yapılarak poliklinikte muayeneye gelen hasta ve hasta yakınlarına dağıtıldı. Hastane Başhekimi Opr. Dr. Muhammet Mustafa Gürdal ve hastane yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte Başhekim Gürdal, “Yaz aylarında bol sıvı alınması gerekliliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla hastanemiz polikliniğinde böyle bir etkinlik düzenledik. Ayrıca hastanemiz bahçesindeki meyveler de değerlendirilmiş oldu” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 12:09