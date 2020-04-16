Yaz döneminde telafi eğitimleri

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye'nin tamamına yayılan koronavirüs nedeniyle okullarda, eğitime ara verilmişti. Eğitimlerine evden devam eden öğrencilerin durumuyla ilgili Meclis'te düzenleme yapıldı.

EĞİTİMDE YAZ TELAFİSİ

Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre; ülke genelinde hayatı etkileyen salgın hastalık durumlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi eğitim programı hazırlanacak. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin izin süresini kısaltabilecek. Öğretmenlerin tatili 1 aydan az olmayacak. Öğretmenlerin 1 ay boyunca tatil yapacağı da kesinlik kazandı. Meclis'ten geçen düzenlemeyle yaz aylarında telafi eğitimin yapılmasının önü açıldı.

MÜDÜR VE YARDIMCILARI SIRAYLA İZİN KULLANACAK

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak. Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

“YAZ TATİLİ KALKMAYACAK”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, telafi sürecinin kısmı ve hızlandırılmış olacağını, öğrencilerin yaz tatilini de yaşayacaklarını belirtti: "TBMM’de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."