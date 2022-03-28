Yaz geldi mi ne?





Derecenin 15’i bulduğu merkezde çocuklar ve aileler alışverişe çıktı. Şehrin merkezi İzzet Baysal Caddesi en kalabalık kış günlerden birini yaşadı. Meydandaki oturma yerlerinde vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hafta içi havaların daha da sıcaklığı artacağı yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Parkta bir vatandaş ise "Şubat ve Martın karlı ve yağışlı geçmesinden dolayı evlerden çıkamamıştık, Bu günde havamız 18 dereceyi ve güneşi görünce işten sonra kendimizi park ve çarşıya attık" dedi.

İŞTE 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022, 14:33