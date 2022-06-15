Yaz Kur’an Kursları açılıyor!

Haber: Uğur Balaban

Seminerlere İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri merkez ve köy camilerinde görevli İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar ayrıca kadın ve erkek Kur’an Kursu Öğreticileri katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan seminerlerde İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşması yaptı. Sayın Tahiroğlu: “Kıymetli arkadaşlar, Okulların kapanmasına kısa bir zaman kaldı. Bizler yaz ayları boyunca camilerimize ve Kur’an Kurslarımıza gelen çocuklarımıza tatlı dil ve samimiyetle davranmalı onların manevi açıdan daha bilgili olmalarını sağlamalıyız. Onlar bizlere emanet. Çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel bir şekilde doğru bilgileri öğreterek görevimizi yapmalıyız. Onlar bizim geleceğimiz ve ümidimiz. Rabbim sizlere hakkı en güzel şekilde anlatabilmeyi, öğrencilerimize de anlamayı nasip eylesin” dedi.

Sayın Tahiroğlu’nun konuşmasının ardından, Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde, kayıt işlemleri ve yaz kurslarına nasıl kayıt yapılacağı, kurslardaki verimliliğin arttırılabilmesi için nasıl faaliyetler yapılması gerektiği, eğitimlerde görsel materyaller eşliğinde, eğitici oyun ve drama faaliyetlerine ağırlık verilmesi vb. konular hakkında görevlilere bilgiler verildi.

2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak, 26 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

2022 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI TARİHLERİ

KAYIT TARİHLERİ 20 Haziran-4 Temmuz 2022

BAYRAM TATİLİ 11-15 Temmuz 2022

EĞİTİM TARİHLERİ 27 Haziran -26 Ağustos 2022