Yaz meyveleri cep yakıyor

Haber: Okay Özcan

Yaz meyveleri Pazar tezgâhlarında yerlerini almasına aldı ama fiyatların yanına yaklaşılmıyor bile. Yaz meyveleri arasında çok fiyatla satılan meyve 90 TL ile Bolu Dağından toplanan dağ çileği oldu.

Bu hafta Bolu Pazarında satışa sunulan meyve fiyatlarının kilo şu şekilde oluştu;

Kiraz 10-15, Dut 15, Şeftali 10, Erik 18, Nektari 15, Yeni dünya (Malta eriği) 10, Mustafa ağa armudu 17, Kayısı 12, Karpuz 2, Kavun 5 ve Üzüm 18.

Pazar esnafı özellikle kirazın aşığı yağmur yağışı nedeniyle fiyatların düşüşe geçmediğini ve dağ çileğinin yüksek olmasına rağmen büyük oranda alıcı bulduğunu dile getirdiler.