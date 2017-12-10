Haber: Esra Öztürk

Hüseyin Nihal Atsız'ın 42’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Köroğlu Ötüken Topluluğu tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde Pembe Salonunda Yazar Metin Savaş'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenlenecek. Konferansla ilgili dernekten şu açıklama yapıldı; “Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet tarihinde ömrünü Türkçü mücadeleyle geçirmiş olan ve en önde gelen Türkçülerinden olan, Atsız Beyin ölüm yıl döneminde yapacağımız bu programa tüm soydaşlarımızı bekliyoruz” açıklaması yapıldı.