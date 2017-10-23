Haber: Aysun Beykoz

Gazetemizde uzun süredir köşe yazan Sevcan Bingören Floransa Bienali Komitesi’nin özel daveti ile 11. Uluslararası Bienali 6 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında İtalya’ya seyahat etti. İtalya’nın Floransa kentinde Fortessa de Basso mekanlarını gezen Birgören’e, ülkenin bakan ve milletvekilleri eşlik etti. Muhteşem bir açılışla katılan gerçekleşen Birgören, uluslararası platformda Türk sanat ve sanatçısını tanıttı. Birgören konu hakkında büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek; “Floransa Bienali komitesi daveti ile katıldığım 11.Uluslararası Floransa Bienali 6-15ekim 2017 tarihleri arasında İtalya’nın tarihi mekanlarından Fortessa de Basso da yapıldı. Ülkenin bakanları, milletvekilleri ve Toskana Valisinin konuşmaları ile gerçekleşen muhteşem açılış törenine dünyanın dört bir yanından sanatçılar, galeriler ve koleksiyonerler büyük ilgi gösterdi. Bu organizasyonda yer almamın amacı uluslararası platformda Türk sanat ve sanatçısını tanıtmaktı. Ülkeme, çalışmalarıma ve adıma gösterilen ilgiden bunu başardığımı gördüm çok mutluyum. Rahatsızlığım nedeniyle bir süredir yurtiçi ve yurtdışı tüm çalışmalarımı yürüten resmi temsilcilerim Selin ve Serçin Birgören’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.