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27 Ekim 2017 Cuma
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    • Yazarımız Onur Ustaoğlu, BLOOMBERGHT TV’de

    Gazetemizin başarılı Yazarı Onur Ustaoğlu’nun kitabı BLOOMBERGHT TV’de, ünlü oyuncu Doğa Rutkay’ın sunduğu , “Her şey burada” adlı programında tanıtıldı.

    27 Ekim 2017 Cuma 12:51
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    Yazarımız Onur Ustaoğlu, BLOOMBERGHT TV’de

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Ustaoğlu’nun yazarlığını yaptığı Aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 kişilik bir ekip tarafından seslendirilen ve Türkiye’de hem basılı hem sesli olarak yayınlanan ilk kitap Unvanını taşıyan ve geliri ZİCEV tarafından zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde kullanılan “Hey! Biz de Buradayız” isimli kitap, Sevilen TV programı Her şey bu masada programındaydı

    Sevilen Oyuncu Doğa Rutkay’ sunduğu Ünlü Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Betül Arım’ın konuk olduğu programda. Doğa Rutkay, Gazetemizin başarılı yazarı Onur Ustaoğlu’nun Kitabını göstererek  “ Bu kitabı sevgili Onur kaleme almış.  Aynı zamanda kitap sesli olarak cd ye basılmış. Seslendirme de tiyatrocular gazeteciler destek olmuş, kitabın amacı ise hep dediğimiz Engelleri kaldırmak, bu kitap engel diye bir şey olmadığını esas engelleri insanlar tarafından oluşturulduğunu anlatıyor.” diyerek izleyicilerine “Onur’un dediğine göre kitap Bolu’daki tüm kitap evlerinde varmış. Ancak ben bu kitabı www.heybizdeburadayiz.com dan aldım hatta sadece kendim için değil arkadaşlarıma hediye etmek içinde aldım. Eminim şu anda benim sesimi duyan birçok kişide ellerini yüreklerine koyup bu kitabı alarak Onur’a ve diğer arkadaşlarımıza destek olurlar. Böylece engelleri hep birlikte aşarız dedi.  

    Bunun üstüne programın konuğu Betül Arım’da “Doğa ‘çığım hemen giriyorum www.heybizdeburadayiz.com a bu kitabı bende alacağım hatta senin yaptığın gibi fazla alıp arkadaşlarıma hediye edeceğim dedi. Program bitiminde Yazarımız Onur Ustaoğlu Sosyal Medya hesaplarından Her şey Bu masada programının videosu ile Sevilen Oyuncu Doğa Rutkay a ve Betül Arım a güzel ilginizden dolayı teşekkür ederim. Notunu paylaştı ve herkesi kitabı alarak “ Hey! Biz de Buradayız” demeye davet etti… 

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