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11 Şubat 2018 Pazar
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    • Yazarımızın şehit acısı

    Uzun Yıllar Bolu Vali Yardımcılığı görevini yürüten ve daha sonra ilimizden ayrılan Ömer Eru’nun şehit acısı. Şehit düşen Hava Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman’ın komşusu olduğu Eru’nun yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

    11 Şubat 2018 Pazar 10:30
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    Yazarımızın şehit acısı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, kırıma uğrayarak düşen ATAK helikopterinde şehit olan 2 askerden birinin Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) olduğu belirlendi. Acı haberi alan Mut'un ailesi, büyük üzüntü yaşadı.  Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Kahraman'ın Ankara'daki eşine acı haber ulaştı.

    Bolu eski Vali Yardımcısı , Olay Gündem Gazetesi Köşe Yazarı ve aynı zamanda yazar olan Ömer Eru, şehit yüzbaşı Mehmet İlker Kahraman’ı küçüklüğünden tanıdığını ve şehit haberini duyduğundan büyük üzüntü duyduğunu sosyal paylaşım sitesinde şu sözleriyle paylaştı; “Helikopter kırımında şehit olan yüzbaşımın babası dinar kaymakamlığım sırasında emniyet amirimdi. Deprem sonrası hep beraber emniyet lojmanlarında kalıyorduk. Kapılarımız yan yanaydı. O zaman şehidimiz ilkokula gidiyordu.Hey Allahım ne zaman büyüdü ne zaman pilot oldu. Zaman su gibi akıyor ailesine ve Türk milletine başın sağ olsun diyorum. Aile olarak acımız çok büyük”

    Anahtar Kelimeler: Uzun, Yıllar, Bolu, Vali, Yardımcılığı

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