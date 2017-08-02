Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da Pazar günü öğleden sonra Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri ile doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda düzenlene yemekte bir araya geldi. Başkan Yılmaz, yeşil çam ormanları ile kaplı tabiat parkında Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ve diğer birlik üyeleri ile sohbet ederek, yemek yedi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yemek sonrası yaptığı açıklamada, “Konya tarihi birikim olan, başkentlik yapmış, şehircilik anlamında da özel bir yer. Bizim de oradan alacak çok şeyimiz var. Tabii oradaki bu birikime sahip olan insanların Bolu’ya teşrifleri bizlerin açısından önemli. Bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine hoş geldiler diyor, emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

ŞUBE BAŞKANI ERTEN’DEN ÖVGÜ

Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hayri Erten ise 1994 yılından bu yana Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi olarak kendi şehirlerindeki kültürel birikimlerin devam ettirilmesi, hem de başka şehirlerde ortaya konan faaliyetlerin Konya’da tanıtılması amacıyla düzenli etkinliklerde bulunduklarını söyledi. “Yazılacak çok şeyimiz var” sloganı ile her yıl farklı bir yere ziyarette bulunduklarını kaydeden Erten, “Gezimizle alakalı olarak da gözlemlerimizi yazıyoruz, hem de şehirle alakalı oradaki tecrübeleri kendi şehrimize paylaşma imkanı buluyoruz. Bu yıl da Bolu’ya geldik.” diye konuştu.

Erten, 44 kişiden oluşan kafilenin akademisyen, gazeteci, yazar ve gençlerden oluştuğunu söyledi.

“BUZDAĞININ ALTINI TAMAMLAMIŞ, ÜSTÜNÜ DE EN GÖRKEMLİ ŞEKİLDE TAMAMLAYACAKTIR”

Çok misafirperverce karşılandıklarını kaydeden Erten, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

“Çok sağ olsun Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz bey ve Başkan Yardımcımız bizimle çok ilgilendiler. Çok misafirce karşılandık. Ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Üç gündür burada geziyoruz. Bolu ile ilgili çok önemli gözlemlerimiz oldu. Biz şunu gördük: Başkan bey Bolu’yu şantiyeye çevirmiş, altyapısını oluşturmuş. Bence ‘buz dağının altını tamamlamış, üstünü de en görkemli şekilde tamamlayacaktır’ diye düşünüyorum. Biz çok başarılı bulduk. Allah gayretlerini arttırsın. Bolu’ya gelen ölü ise dirilir! Hakikaten çok güzel bir şehir. Daha da güzel olacaktır.”

GEZİ GÜNLÜKLERİ KİTAP HALİNE DÖNECEK

Erten ayrıca, Bolu ile ilgili yazarların gözlemlerini kaleme alacaklarını, akademisyenlerin de değerlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Erten’in talep edilmesi durumunda gezi günlüklerini Bolu Belediyesi ile paylaşacaklarını söylemesi üzerine Belediye Başkanı Yılmaz da “Bizde bunları kitap haline getiririz” diye konuştu.

ŞAİR DETSELİ BOLU İÇİN ŞİİR YAZDI

Öte yandan, kafilede yer alan şair İsmail Detseli de Bolu için yazdığı şiiri Başkan Yılmaz’la paylaştı. Yılmaz, Detseli’nin okuduğu şiirden çok etlenerek, kendisine teşekkür etti