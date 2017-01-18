HABER: AYSUN BEYKOZ

Alaattin Çakıcı yazmış olduğu son mektupta, “Cumhurbaşkanına yazmış olduğum mektup kimleri rahatsız etti” diye sorarken, “hastalığımdan dolayı kimseye boyun eğmem” dedi. Hastalığı ile ilgili yazılan rapora hala cevap verilmediğini ifade eden Alaattin Çakıcı, “AK Parti’ye destek verdiği için Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı, Bahçeli’nin şahsına kullandığım sözlerden rahatsız mı oldular ki, 4 aydır Ankara’ya giden KOAH ile ilgili 40-45 nem oranında üstünde yatamaz raporuna halen cevap verilmemiştir. Bir evvelki mektubumda Cumhurbaşkanımıza “senden af dileyen, cezalarımın af edilmesini isteyen Alattin’in anası mezarda hortlasın” diye yazmıştım. Yine aynı sözdeyim. Ama bir PKK’lıyı KOAH’tan dolayı tahliye ettiler. Tahliyeden 3 yıl sonra Kandil’deki PKK kamplarına yapılan baskında öldürüldüğü başından bu millet tarafından bilinmektedir. Hastalıklarımdan dolayı adil ve adaletli olmayan makamı ve mevkisi ne olursa olsun boyun eğmem ve yalakalık yapmam!” dedi.

“KİMSEYE BİAT ETMEM”

Hastalığı dolayısıyla kimseden bir beklentisi olmadığını söyleyen Alaattin Çakıcı, Hastalıklarımla ilgili birilerine söylediğim sözlerden dolayı mevkisi makamı ne olursa olsun hiçbir beklentim olamaz. Kendi ruhsal dünyamda kendi ateşimle yanar, kimseye biat etmem. Rabbim ne kadar ömür vermişse o kadar yaşarım. Seyyid soyundan gelen Halep’te boynu vurularak derisi yüzülen Nesimi gibi derimi de yüzseler doğru bildiğim çizgiden sonucu ne olursa olsun kimseye biat etmem. Teslimiyetim Allaha, sadakatim devletimedir. Topraktan geldik toprağa döneceğiz. Ne mutlu diliyle, beyniyle, Allaha tevekkül eden müminlere selam olsun. Beyniyle iman etmeyen diliyle Müslümanım diyenler Dürzilerden farkı yoktur. Çünkü onlar reenkarnasyona inanırlar” şeklinde konuştu.

“KARARI AZİZ MİLLETİMİZ VERECEKTİR”

Mecliste görüşülen Anayasa değişikliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çakıcı şu ifadelerde bulundu:

“Anayasa paketi meclisten geçip referandumda halkoyuna sunulacaktır. Millet iradesi sistem ile ilgili kendi iradesi doğrultusunda karar verme hakkı kişiye aittir. Her etnik mozaiğe, her dini inanca adil ve eşit mesafede davranan, yargının bağımsızlığını ana temel ilke kabul eden, milletin hizmetkarı olacaksa, bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruyacaksa, söz devletin bekası ise, iç ve dış düşmanlarımıza birinci derece duyarlı olacaksa, milletin kralı değil, milletimizin hizmetkarı olmaya gönüllü ise hangi düşünceden kim olursa Allah onun yardımcısı olsun.”