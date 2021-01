YAZDIKLARINIZI O ÇOCUK GÖRÜRSE...

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Hani bazen olur ya gördüğümüz duyduğumuz ufacık şeye bile takılırız dünya ve insanlar niye böyle deriz. Bilmiyorum ben her şeye farklı baktığım için örneğin bir fotoğrafta ya da yorumlarda farklı şeyleri göre biliyorum bunun içinde çoğu zaman insanlara normal gelen şeylere bile takılıyorum. Şimdi “ Onur yine kafaya ne taktın diyeceksiniz. “ hemen anlatayım

Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her insan için annesi çok özeldir ve bir anne evladı için her türlü fedakârlığı yapar. Hatta yıllardan beri bu yazılarda kadınlarımızın her açıdan kuvvetli olması gerektiğini eğer onlar kuvvetli olursa yetiştirecekleri çocuklarında kuvvetli olacağını ve dünyanın daha güzel bir yer olacağını söylerim. Bu düşüncemi de herkes bilir.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki engelli gruplarının bazılarında bir resim yayınlandı. Resimde anne olduğunu tahmin ettiğim bir kadın 14- 15 yaşlarındaki “ yürüyemeyen “ çocuğunu kucağına almış evinin merdivenlerinin önünde tekerlekli sandalyeye oturtmaya çalışıyor gibi görünüyordu. Bu kareyi kadının kendisi mi paylaştı yoksa başkası mı bilmiyorum Çünkü araştırdığımda bu fotoğrafın birçok grupta “ Benim için Beden Ağırlığının bir önemi yok yüreklerde ki ağırlıklar yoruyor bizi ” İmza Özel çocuk Annesi şeklinde bir notla paylaşıldığını gördüm.

Şimdi bunda ne var neye takıldın? Diyeceksiniz. Birincisi bu durumları bizzat yaşamış biri olarak konuşuyorum. Hiçbir anne böyle bir kareyi paylaşmaz. Ağırlıktan, hafiflikten bahsetmez. Çünkü çocuğunun üzüleceğini bilir işte bunun için fotoğrafın habersiz çekildiğini ve paylaşıldığını düşünüyorum. İkinci olarak fotoğrafın altına gelen yorumlar. Allah yardımcın olsun. Özel çocuk anneleri güçlüdür. Geçmiş olsun, gibi yorumlardı

Bu yorumları yapan arkadaşlar acaba o kucaktaki çocuğun bu yorumları okuyabileceğini düşünmüyor mu? O kucaktaki 15 yaşlarında bir insan benim yüzümden anneme niye geçmiş olsun diyorlar. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin diyorlar diye düşünmez mi? zaten o durumda olmak yeterince zor. Siz birde bunları yazarsanız o çocuk ne hisseder? Ne düşünür?

“Geçmiş olsunmuş, geçmiyor ki. Allah kolaylık versinmiş” Allah insanlara kullansınlar diye akıl vermiş ama kullanan kim? zaten bizim problemimizde bu, yani birazcık aklımızı kullansak fotoğrafa geniş açıdan bakabilsek arkadaki merdivenlerin yanına 70 santim genişliğinde küçük bir rampa yaparak bu karenin hiç oluşmamasını sağlaya bilirdik. Fotoğrafa bu tür yorumlar, ağlayan ve üzgün ifadeler bırakmazdık.

Evet, belki fazla tepki veriyorum ama bu kareyi defalarca yaşadım. Yanımdan geçenler defalarca bunları söylediler inanın banan böyle konuşan insanlar en kızdığım şeylerdendi, siz bunları yaşasanız daha çok tepki verirdiniz ve sokağa bile çıkmak istemezdiniz. Bunun için bu durumlarda empati yaparak yorum yazmalıyız. Bir şey demek gerekiyorsa empati yaparak demeliyiz. Engelli bireylerin o yorumları görebileceğini unutmamalıyız. Hatta elimizden geliyorsa yaşanılan problemi en aza indirecek çözümler sunmalıyız

Bakın belki bu söylediklerime kızdınız ama sizde bu açıdan bakınca yazdıklarımda söylediklerimde haklı olduğumu görürsünüz. Ayrıca bu fotoğraf karesini sadece oradaki anne ve çocuk yaşamıyor. Milyonlarca yaşayan insan var. Onların sıkıntıları Geçmiş olsun demekle, Allah kolaylık versin demekle geçmez. Hatta psikolojik yönden sıkıntılar daha artar.

Eğer biz bu fotoğraf karesini yaşayan kişilere gerçekten yardım etmek istiyorsak. Aklımızı kullanıp basit ve akılcı çözümler üretmeliyiz. Bu yaşadığımız salgın günleri bitince engelli bireyleri ve ailelerini mümkün olduğunca sokağa çıkmaya, üretmeye teşvik etmeliyiz. Hatta şimdiden projelereve planlamalar yapmalıyız. Artık bu bakış açıları değişmeli. Ben inanıyorum bu bakış açısını değiştire bilirsek ve boş konuşmayı bir kenara bırakırsak birçok engel kendiliğinden ortadan kalkacaktır…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi…