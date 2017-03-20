Haber: Aysun Beykoz

BİK, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında toplantılar, tartışmalar yapmak ve istişarelerde bulunmak üzere tasarladığı bir program olan Erasmus + K3 kapsamında 21 Mart Salı günü yeni bir çalıştay düzenleyecek. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve başvurular arasından seçilmiş 25 genç yeni medya ve yeni gazetecilik ile internet gazeteciliği ve yeni standartlar konularında beyin fırtınası yapacak.

Daha önce İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen çalıştaylara katılan gençler, yerel yazılı basının dijital dönüşüm süreçleri hakkında görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirmişlerdi. Bölgesel çalıştaylardagençlerin, sadece yazılı basına değil internet medyasına yönelik de eleştirileri dikkat çekmişti. Gençlerin dile getirdiği fikirler çalıştayların sonunda, BİK Bayramoğlu Tatil Köyü’nde düzenlenecek 2 günlük Ana Yapısal Diyalog Forumu’nda kamuoyu ile paylaşılacak.

Ankara İçkale Otel Konferans Salonu’nda yapılacak olan çalıştaya, AB Erasmus + K3 konusunda uzmanların, akademisyenlerin, bürokratların, basın ve medya temsilcilerinin katılması bekleniyor. Saat 09.30’da başlayacak olan çalıştay, dört oturumdan oluşacak.

BİK’in, AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı kapsamında düzenleyeceği tüm çalıştaylar hakkında detaylı bilgilerbik.com.tr ve yeninesilgazetecilik.com adreslerinden alınabilecek.

Etkinlik takvimi ise şöyle;

11 Nisan’daki Karadeniz Bölgesi çalıştayı Trabzon,

25 Nisan’daki Akdeniz Bölgesi çalıştayı Antalya,

9 Mayıs’taki Ege Bölgesi çalıştayı İzmir,

16 Mayıs’taki Doğu Anadolu Bölgesi çalıştayı Erzurum’da yapılacak.