Yazın Trendi Özdilek

Haber: Gönül Olutürk

90’lı yılların sevilen neon renklerinden gelen enerjik duruş ve göz alıcı his, Özdilek Ev Tekstili’nin tasarımlarıyla yatak odası ve banyo koleksiyonlarına taşındı. NEON SERİSİ İLE EVİNİZİN MODASI ÖZDİLEK’TE Neon renkleri nötr renklerle bir araya getiren koleksiyon, çarpıcı bir görünüme sahip olmak isteyen stil sahibi ve modasever kullanıcıların tercihi oluyor. Neon yeşiline mavi kombin tercih edilirken, neon turuncuya ise haki yeşili eşlik ediyor. Özdilek Ev Tekstili, Neon Serisi’ndeki en yeni ürünleriyle bulunduğunuz ortamda hem yazın enerjisini hissetmenizi hem de rengarenk neon yaz trendiyle modanın içinde olmanızı sağlıyor. Özdilek’ten yapılan açıklamada Neon Serisi’nin özel ürünlerini güvenli ve hızlı bir şekilde Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesinden ve Özdilek mağazalarından temin edilebileceği belirtildi. Özdilek Neon El - Yüz Havlusu 18,95 TL Özdilek Neon Plaj Havlusu 59,95 TL Özdilek Neon Şal Yaka Bornoz 169,95 TL Özdilek Neon Nevresim Takımı Çift Kişilik 249,95 T

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 18:56