Yazlık ve kışlık kıyafet satın alınacak

ZABITA VE İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN YAZLIK - KIŞLIK KIYAFET T.C. BOLU BELEDİYESİ İTFAİYE VE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Yazlık ve kışlık kıyafet satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğü İçin Yazlık - Kışlık Kıyafet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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