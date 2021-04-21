YDD aralıksız sürüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin son açıklanan korona virüs haftalık vaka sayısı haritasında 100 binde 442 vaka görülen ve ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimlerde emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı 441 ekip bin 304 personel görev aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları da evlerinde ziyaret eden ekipler, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.