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17 Nisan 2017 Pazartesi
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    • “Yedi düvel olmazsa, sekiz düvel gelsin”

    Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, referandum sonrası açıklamalarda bulundu. Doğanay, 7 düvel değil 8 düvelin kendileri ile baş edemeyeceklerini belirtti.

    17 Nisan 2017 Pazartesi 11:34
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    “Yedi düvel olmazsa, sekiz düvel gelsin”

    Haber: Esra Öztürk

    Nurettin Doğanay, referandum sonrası açıklamalarda bulunarak Bolu halkına seslendi. Doğanay, açıklamasında 7 düvel değil 8 düvelin kendileri ile baş edemeyeceklerini belirterek “Sizler öncelikle 15 yıldır durmadan dinlenmeden Ak Parti davasına 2001 yılından bugüne kadar sahip çıktınız. Bugünde Bolu üzerine düşeni yaptı. Yine sahip çıktı. Köroğlu’nun diyarından, yiğitlerin diyarından, bu güzel meydandan sizler Bolu’dan yüzde 62 ile EVET dediniz. 15 Temmuz gecesi bu meydanda 27 gün boyunca bekleyen değerli Bolulu hemşerilerim yine görevinizi yaptınız. Hani bir söz vardır. Tarlada izi olanın harman zamanı yüzü olur. Tarlada izi olmayanların, tarlada izi olmayanlara Bolu yine fırsat vermedi. Bolu, Köroğlu’nun yiğit delikanlıları, hanım kardeşlerim herkes Ak Parti davasına sahip çıktı. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz özveri adına bizlere bu fırsatı verdiğiniz için hepinize bir defa daha teşekkür ediyorum. Bu zafer önemliydi. Bu zafer yedi düvelin bir araya geldiği, yedi düvelin birleştiği, karşımızda bizi yıkmak için sarf ettiği bu günde sizler dediniz ki. Yedi düvel olmazsa sekiz düvel gelsin. Hepiniz gelsin dediniz. Biz dedik ki dik duracağız, biz dedik ki yıkılmayacağız, biz dedik ki tüm dünyaya karşı hepiniz gelin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin. Almanya’sı Hollanda’sı, Belçika’sı, Fransa’sı, Amerika’sı, Pelsinvanya’daki köpekler hepsi birleştiler Türkiye’de Hayır çıksın diye ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama bu aziz millet, bu yüce millet yani sizler dün Sakarya’da nasıl vurduysak, dün Çanakkale’de nasıl vurduysak, Dumrupınar’da nasıl vurduysak iste bugünde gereğini yaptınız. Dünya şuan bizi izliyor. Allah nasip ederse yarından itibaren hepsi sizlerin yanında pozisyon almak için çaba sarf edecekler. Bizler 55 gündür durmadan dinlenmeden Ak Parti davasına sahip çıkmak için gecemizle, gündüzümüzle Bolu’da gezmedik mahalle, gezmedik ilçe, gitmedik köy bırakmadık” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Ak, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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