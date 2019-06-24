Yediği hurmalar kendini tırmaladı

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında bir TIR’ın dorsesinin içerisinde bulunan hurma kutlarının içerisine saklanmış 21 kilo 140 gram eroin maddesi ele geçirmiş ve sürücü M.K. gözaltına alınmış ve ardından TIR sürücüsü tutuklanmıştı. Ne var ki bu olayı öğrenen Veli Ece, Bolu’ya gelerek, TIR sürücüsünün suçsuz olduğunu eroinleri kendisinin gizlice hurma kutularına yerleştirdiğini söylemesi üzerine Ece, tutuklanmış, TIR sürücüsü ise serbest bırakılmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Ece’nin son duruşması görüldü. Ece’nin Avukatı Emre İlhan, müvekkilinin, etkin pişmanlıktan yararlandığı ve eroin maddesinin kimlerden aldığını da itiraf ettiğini, bu nedenle cezanın düşürülmesinin talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, Ece’yi önce 27 yıl hapis cezasına, ardından da etkin pişmanlık yasasından faydalanmasından bu cezayı 20 yıl 3 aya, ardından da iyi hal indiriminde de bulunarak cezayı 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına ve 15 bin TL’de adli para cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.