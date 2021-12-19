Yedigöller Allah’a emanet

Haber: Ceylan Beykoz

1956 yılında milli park olarak ilan edilen ve aradan geçen 66 yılda ilimizin tek milli parkı olarak medarı iftarımız olan Yedigöller’e ilimiz merkezinden ulaşım sağlamıyor. Ankara’dan Mengen üzerinden ve Düzce yığılca üzerinden ulaşım sağlanan milli parka Bolu merkezden ulaşım sağlanamaması doğa severler tarafından büyük bir ironi olarak değerlendirildi. Her yıl kar yağışıyla birlikte kapatılan ve kış boyunca kapalı kalan Yedigöller-Bolu bağlantı yolunun sahibinin kim olduğuda bir türlü netlik kazanmıyor. Yolun sahibinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümü yoksa Bolu Özel idaresi mi olduğu hala ayrı bir muamma konusu. İlimizin yegane milli parkı Yedigöllere Düzce’den Zonguldak’dan ve Ankara üzerinden ulaşım sağlanabilirken, Bolu’dan ulaşım sağlanamaması ise ayrı bir kara mizah. Zaman zaman Milli Parklar Bolu İl Müdürlüğü’nün çağrısıyla il özel idaresinin müdahale ettim yol güzergahının ne zaman açılacağı merak konusu.

Valilik kararıyla kış boyunca kapatılan yolun giriş çıkışlarına da uyarı levhaları konuldu. Sahibi bulunduğumuz milli parka ilimiz merkezinden ulaşım sağlanamaması ise Bolu’nun sahibi kim sorusunu tekrar akıllara getirdi.